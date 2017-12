Todd Gurley s’est démarqué

Le porteur de ballon des Rams de Los Angeles Todd Gurley a été le joueur offensif par excellence de la dernière semaine dans l’Association nationale de la NFL, mercredi.

Gurley a aidé la formation californienne à décrocher le titre de la section Ouest, lui qui a amassé 276 verges en attaque aux dépens des Titans du Tennessee le week-end passé. Il a inscrit 158 verges et deux majeurs en 10 réceptions, tandis qu’au sol, il a porté son total de la campagne à 1305 verges.

Du côté de l’Américaine, le titre hebdomadaire a été décerné au demi offensif des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Dion Lewis. Ce dernier a accumulé 129 verges et un touché en 24 courses, ajoutant un attrapé dans la zone des buts. Il a largement contribué à une victoire de 37-16 contre les Bills de Buffalo, dimanche.

D’autres honneurs

En défense, le demi de sûreté des Vikings du Minnesota Harrison Smith (Nationale) et le demi de coin des Steelers de Pittsburgh Mike Hilton (Américaine) ont été honorés. Smith a réalisé deux interceptions contre le quart des Packers de Green Bay Brett Hundley, en plus d’effectuer huit plaqués dans un gain de 16-0. Hilton est pour sa part devenu le premier joueur de sa position à réussir trois sacs pendant une rencontre, lundi. Ses six plaqués en solo ont aidé son club à écraser les Texans de Houston 34-6.

Chez les unités spéciales, les récompenses de la semaine ont été remises au spécialiste des retours de botté des Panthers de la Caroline Damiere Byrd (Nationale) et au botteur des Chiefs de Kansas City Harrison Butker.

Byrd – dont la campagne est terminée à cause d’une blessure près du genou – a ramené un botté d’envoi sur une distance de 103 verges pour un majeur contre les Buccaneers de Tampa Bay. Pour sa part, Butker a réussi cinq placements face aux Dolphins de Miami, son plus long parcourant 49 verges.