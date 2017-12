Un vrai beau

Est-ce que c’est assez fariné à votre goût ? Ceux qui voulaient un Noël blanc, c’est-tu assez correct ? On veut pas entendre un seul travailleur du ski, de la planche et de tout ce qui glisse pleurnicher un mot cette année. Là, on en a plein la gorge. Ça, c’est un bel hiver. Pas trop froid et des flocons au bouchon.

Les routes sont enneigées, mais c’est ça le Québec nordique. On roule moins vite, on prend son temps et on contemple les beaux conifères qui plient les bras et les doigts.

Petits feux de foyer, bas de laine, stationné où on peut, la tuque aux yeux et la sempiternelle bordure de la charrue. Trump veut une clôture, nous, ce qu’il nous faudrait c’est une couverture. Spinnons en chœur et saluons les abris Tempo. Pas de sel sur ma rue, je n’en mets même pas sur mes frites.

Swigne la bacaisse

Les tapis d’auto remplis d’eau, on rentre la guédille au nez, les enfants aux joues comme des tomates et les souffleuses poussent à pleins poumons.

Les mottons de slush collés aux garde-boue, les bords de pantalons aux cernes blancs, le lave-vitre, l’essuie-glace qui fait des lignes et la carotte dans la face du bonhomme de neige.

C’est nous autres, ça, avec nos Traction-Aid, nos bottes de ski-doo, nos lunettes embuées, nos pieds gelés et nos budgets défoncés.

Mais, on fête quand même. On s’enlace et on s’embrasse. On prend un p’tit coup et on mange la face dans le ragoût. On gâte les enfants, on encourage les grands et on ressasse le bon vieux temps.

Vous êtes formidables ! Si vous saviez comme je suis heureux de faire équipe avec vous, car il neige dans nos têtes.

Des flocons

Un logiciel tellement évolué qu’il est rendu à Kim Jong Trois.

Yves Francœur vous souhaite une bonne année, mais on va vérifier avant.

Légalisation du pot selon Justin : quelque part entre le 1er juillet et le 30 juin.

« On est-tu ben quand la poche du gros est vide... » (Les rennes)

Si vous avez la gueule de bois, n’approchez pas trop du foyer.

À demain

