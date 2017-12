Une ville limite la circulation des visiteurs à cause de Waze

Située à un jet de pierre de la frontière entre le New Jersey et New York, la ville de Leonia voit quotidiennement une quantité phénoménale d’automobiles circuler sur son territoire et les autorités locales ont décidé d’agir.

Selon Tom Rowe, chef de la police de Leonia, la situation s’est dégradée ces derniers temps et il identifie les applications de navigation comme étant l’un des facteurs principaux de ce désagrément. En effet, il a affirmé dans le New York Times que lorsqu’il se connecte à l’application Waze en matinée, il n’est pas rare de constater qu'il y a 250 000 utilisateurs autour de lui.

Leonia Google Maps

Lorsque les grands axes sont complètement congestionnés, les applications de ce type redirigent les automobilistes vers un trajet plus rapide. Souvent, ce trajet plus rapide emprunte des routes secondaires, voire des rues résidentielles. Il n’est pas anodin que des citoyens aient du mal à sortir de leur entrée de garage.

Afin de contrer cette situation, la Ville a contacté les dirigeants de Waze, mais sans succès. On a aussi tenté de fermer certaines rues à la circulation et de modifier la signalisation, mais les effets escomptés n’ont pas été obtenus.

Ce faisant, la Ville de Leonia n’a eu d’autre choix que de recourir à un moyen plus radical afin de préserver sa quiétude. Elle instaurera un système de vignette qui entrera en vigueur dès le 22 janvier prochain. En effet, les résidents de cette ville auront droit à une vignette jaune, ce qui leur permettra de circuler sur le territoire de la Ville. Les non-résidents ne pourront y circuler entre 6 h et 10 h et entre 16 h et 21 h. Les contrevenants se verront remettre une contravention de 200 $ US.