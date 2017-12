COLLETTE JEANNOTTE

Monique



À l’Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy, le 26 décembre 2017, est décédée à l’âge de 84 ans, Mme Monique Jeannotte épouse de feu M. Julien Collette, demeurant à Contrecoeur.Elle était fille de feu Marie-Anne St-Onge et de feu Albert Jeannotte et a été précédée par 14 de ses frères et soeurs.Mme Monique Jeannotte Collette laisse dans le deuil ses deux soeurs Gaétane (feu Noël Petit) et Gilberte; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Collette, ses deux filleuls Denis Jeannotte et Isabelle Collette; plusieurs neveux et nièces, Alain Dupont ainsi qu'autres parents et amis.La famille accueillera parents et ami(e)s au salon:4967, LEGENDRE, CONTRECOEURTél. 450-587-2233mardi, le 2 janvier 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le jour des funérailles à compter de 9h. Les funérailles auront lieu le mercredi 3 janvier 2018 à 11h, en l’église St-Marc-sur-Richelieu, suivies de l'inhumation au Cimetière de St-Marc.La famille remercie le personnel du 2e étage de l'Hôtel-Dieu de Sorel pour le dévouement et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons pour la Fondation du Centre d'Accueil de Contrecoeur seraient appréciés.