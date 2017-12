10 véhicules qui deviendront anciens en 2018

Un véhicule devient ancien lorsqu’il atteint l’âge de 25 ans. Attention, il ne devient pas pour autant un véhicule de collection. Si on fait le calcul rapidement, en 2018, les véhicules de l’année 1993 deviennent à leur tour anciens. Voici 10 modèles qui étaient complètement nouveaux en 1993. Ils vous donneront assurément un coup de vieux!

Chevrolet Camaro Chevrolet

L’année suivant le 25e anniversaire de la Camaro, Chevrolet a procédé à une refonte du modèle. Tout comme sa jumelle, la Pontiac Firebird, elle était assemblée à l’usine de General Motors qui était située à Boisbriand, sur la rive nord de Montréal. Elle pouvait être propulsée par un V6 de 3,4 L ou un V8 de 5,7 L qui développaient respectivement 160 et 280 chevaux-vapeur.

Eagle Vision Eagle

Commercialisée à partir de 1993, l’Eagle Vision est un bel exemple de dédoublement de modèles qui distingue particulièrement cette époque de l’automobile américaine. Elle était identique à la Chrysler Concord et à la Dodge Intrepid. Et que dire de ce violet foncé!

Ford Probe Ford

Petit coupé sport, la Ford Probe était construite sur la plate-forme GE de Mazda. Cette dernière servait aussi à la glorieuse 626. Elle pouvait être alimentée par un quatre cylindres de 2,0 L ou un V6 de 2,5 L qui développaient 115 et 164 chevaux-vapeur. Contrairement à la Mustang, la puissance était transmise aux roues avant.

Honda Del Sol Honda

Présentée comme la remplaçante de la CRX, la Del Sol était esthétiquement très différente. Son toit de type targa en a charmé plus d’un. Et avec raison!

Jeep Grand Cherokee Jeep

Remplaçant du Jeep Grand Wagoneer qui commençait à être vieillissant, le Grand Cherokee a été commercialisé dès le tournant de l’année 1993. Encore aujourd’hui, il demeure un des piliers de sa catégorie et ses capacités hors-route continuent d’impressionner.

Lincoln Mark VIII Lincoln

En plus de présenter une silhouette audacieuse, la Mark VIII pouvait se vanter d’avoir une version pimentée du V8 de 4,6 L. En effet, ce dernier développait 280 chevaux-vapeur, ce qui est 70 de plus que dans les Town Car, Crown Victoria et Grand Marquis qui étaient équipées du même moteur. Ceci étant rendu possible grâce aux 32 soupapes de ce moteur. Malheureusement pour elle et son constructeur, elle n’a pas connu un grand succès.

Mercury Villager Mercury

Dans le but de profiter de la vague de popularité des minifourgonnettes an début des années ’90, Nissan et Mercury se sont associés afin de développer conjointement la leur. C’est ce qui a donné la Villager et la Quest de première génération. Pendant ce temps, du côté de Ford, on continuait d’offrir l’épatante Aerostar.

Nissan Altima Nissan

En 1993 est née la Nissan Altima. Dès le premier jour, elle est identifiée comme une voiture plate à la conduite et dont la silhouette n’est guère inspirante. 25 ans plus tard, cette berline japonaise porte encore cette étiquette.

Toyota Corolla Toyota

Étant donné la robustesse et la fiabilité de la Corolla de septième génération, il est difficile d’imaginer qu’elle souffle cette année ses 25 bougies. Il n’est pas rare d’en croiser presque quotidiennement sur nos routes. Ça nous donne tous un coup de vieux...

Volkswagen Golf Volkswagen

Après deux générations qui ont connu un grand succès, la Golf a été complètement renouvelée pour 1993. En plus d’un choix de quatre cylindres à essence de 1,8 L et de 2,0 L, elle pouvait être équipée d’un quatre cylindres diésel de 1,9 L. Peu puissant, celui-ci était toutefois frugal et n’avait pas peur d’accumuler des centaines de milliers de kilomètres au fil des ans.

