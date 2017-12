MASSICOTTE, Claire



Au CIUSSS MCQ-Foyer La Pérade, est décédée, le 20 décembre 2017, à l’âge de 75 ans et 5 mois, Mme Claire Massicotte, fille de feu Jean Massicotte et de feu Madeleine Pronovost, demeurant à Ste-Anne-de-la-Pérade.Elle laisse dans le deuil son frère Gilles Massicotte, sa soeur Céline Massicotte (Robert Lagacé), son beau-frère Roland Gagné (feu Normande Massicotte), sa nièce Hélène Gagné et sa fille Aicha ainsi qu'autres parents de la famille Massicotte et plusieurs amis particulièrement M. Roland Bisson ami et proche aidant.La direction des funérailles a été confiée à la:225, RUE PRINCIPALESTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE, QC, G0X2J0Selon ses dernières volontés, il n’y aura aucune célébration d’adieu.La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel du Centre d’hébergement La Pérade pour les bons soins prodigués.Groupe Garneau Thanatologue 418-325-2462 Site internet: www.rolandhivon.comEntreprise certifiée par la Bureaude normalisation du Québec