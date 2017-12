MOREAU (née CHARTRAND)

Jeannine



À Montréal, le mardi 26 décembre 2017 est décédée, à l'âge de 85 ans, Jeannine Chartrand, épouse de feu Yvon Moreau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Raymond Papillon), Gilles (Linda Desjardins); ses petits-enfants Annie (Hugo Desmarais) et Martin Papillon, Gustave (Kally Darlene Topolinski) et Esther Moreau; ses arrière-petits-enfants Samuel Séguin-Papillon, Jacob, Maïka et Nathaniel Desmarais; ses frères et soeurs Roger (Candide), Rita (feu Maurice), Denise (feu René) et Pierre (Diane), son beau-frère Vianney, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 30 décembre 2017 à compter de 18h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 21h en la chapelle du complexe.Votre sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer.