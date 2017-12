45 % du chargement de la neige complété à Montréal

Trois jours après la tempête qui s’est abattue sur Montréal, l’opération chargement de la neige va bon train alors que près de la moitié du travail a été accompli jusqu’à maintenant.

Jeudi midi, la Ville confirmait que 45 % de la neige avait disparu des rues et s’attendait à ce que l’opération soit terminée d’ici le 31 décembre.

« Ça avance rondement. Presque la moitié du travail a été fait. Je pense que vos invités n’auront pas de difficulté à trouver du stationnement la veille du jour de l’An », affirme le porte-parole de la Ville, Philippe Sabourin.

« On demande la collaboration des gens. On installe des vignettes pour les interdictions de stationnement de jour ou de nuit et on demande aux gens de les respecter. Ça nous permet d’avancer beaucoup plus rapidement dans les opérations », a-t-il ajouté.

Il faut dire que le froid extrême que connaît Montréal depuis deux jours n’aide en rien le travail des équipes sur le terrain puisque les bancs de neige durcissent et peuvent endommager la machinerie.

Selon Philippe Sabourin, environ 15 % des équipements utilisés auront besoin d’une intervention d’un mécanicien.