ROGER SAVIGNAC, Thérèse



Paisiblement, entourée des siens, le 26 décembre 2017, à l’âge de 91 ans est décédée, madame Thérèse Savignac Roger, épouse de feu M. André Roger.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Michèle), Marjolaine (Jacques), Alain (Luce), Chantal (Robert); ses huit petits-enfants et leurs conjoints et conjointes ainsi que ses 14 arrière-petits-enfants, son frère Jacques (Janine), ses soeurs Réjeanne (Paul-Émile), Paulette (feu Jean) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le samedi 30 décembre 2017 au complexe:de 13h à 17h, suivi d’une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe.