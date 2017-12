GAGNÉ, Michel



À son domicile, le 26 décembre 2017, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Michel Gagné, époux de madame Andrée Godon de Lac-du-Cerf.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Mathieu (Viviane Desparois) et Jonathan (Virginie Robitaille Gosselin), ses petits-enfants: Rosalie, Éloïse, Hubert et Blanche, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.Monsieur Michel Gagné sera exposé au:819 623-3751 www.salonouellette.comle vendredi 29 décembre de 14h à 17h et de 19h à 22h de même que le samedi à compter de 11h.Les funérailles seront célébrées en l'église Cathédrale (541, rue du Pont, Mont-Laurier), le samedi 30 décembre 2017, à 14 heures.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.