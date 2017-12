KAY, Gilbert



À L'Assomption, le 22 décembre 2017, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Gilbert Kay, époux de Monique Giard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Roger), Hélène, Christian (Lucie), Dominique (Annie), ses petits-enfants Alex, Myriam, Elizabeth, Philippe, William et feu Jonathan, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le mardi 2 janvier 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h au:L'ASSOMPTION, QC, J5W 1S4Tél. 450 589-5505 www.guilbault.infoet le mercredi 3 janvier, ouverture du salon à 9h. Les funérailles seront célébrées mercredi à 11h, en l'église de L'Assomption.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Sud de Lanaudière pour l'oncologie (Hôpital Pierre-LeGardeur) ou à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal.