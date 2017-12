Agenda du week-end

Montréal en fête

Dimanche, dans le Vieux-­Montréal, c’est la grande fête à ­partir de 18 h. Le spectacle principal réunira Mes Aïeux, Daniel Bélanger, Vincent Vallières, Laurence Nerbonne, LesDeuxLuxes, le DJ KXO, Pierre Kwenders et Garou comme animateur. À 23 h 45, le pont Jacques-Cartier sera illuminé et on pourra entendre une trame sonore conçue par Gabriel Gratton. Minuit : les feux d’artifice. Tout de suite après, on danse au son de Champion et ses G-Strings jusqu’à 2 h. C’est gratuit. Le métro est ouvert toute la nuit.

514Group au Colisée de Laval

Si vous aimez les partys qui durent longtemps, 514Group présente Sander Van Doorn, Martin Roth et Tone Depth au Colisée de Laval (110, rue Desnoyers). Navettes gratuites à partir du métro Montmorency. Ça commence à 21 h.

Au Planétarium Rio Tinto Alcan

À voir pendant le congé des Fêtes : EXO, Sommes-nous seuls ? Pour ce spectacle, l’équipe du ­Planétarium a réuni des astronomes des ­philosophes, des biologistes, des artistes en arts visuels et des musiciens qui nous présentent un tour du monde des mystères de l’Univers et des connaissances sur la vie extraterrestre.

Au Biodôme, au Jardin botanique et à l’Insectarium

Autre plaisir du temps des Fêtes, jusqu’au 11 février, on peut vivre une Aventure tropicale au Biodôme, dans un spectacle de marionnettes : le petit capybara, un cochon d’Inde géant, se met en tête de devenir le roi des animaux. On peut aussi assister au Noël des animaux. Les amateurs de fleurs et de plantes se rendront dans les serres du Jardin botanique pour contempler 3000 spécimens, tandis que les amateurs d’insectes iront à l’Insectarium pour savoir comment nos amis les toutes petites bêtes vivent la saison froide.

