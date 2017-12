Au moins 15 morts dans un incendie à Bombay

NEW DELHI | Au moins 15 personnes ont péri vendredi et de nombreuses autres ont été blessées dans un incendie dans un bâtiment de plusieurs étages à Bombay, a annoncé vendredi un haut responsable de la police.

« À ce stade, 15 décès ont été signalés », a déclaré aux journalistes S. Jaykumar, commissaire de police dans la capitale financière de l’Inde, précisant qu’une enquête avait été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie.

Il s’est déclaré vers minuit et demi (heure locale) dans un bâtiment commercial du Kamala Mills, un complexe abritant restaurants, commerces et hôtels.

Plusieurs organes de presse ont aussi des bureaux dans ce complexe, comme Times Now, Mirror Now et ET Now qui ont été touchés par cet incendie.

Des médias locaux rapportent que le feu s’est déclaré au dernier étage du bâtiment, avant de se propager en une demi-heure aux étages inférieurs.

Des images filmées dans la nuit par des chaînes de télévision montraient un ballet d’ambulances et de camions de pompiers dans les environs de ce bâtiment en proie à d’énormes flammes oranges.

Plus de détails à venir...