Ba-bey 2017

Chaque fin d’année, on a envie de dire : « Incroyable ce qui s’est passé cette année. » L’indevinable élection de Donald Trump en 2016 avait assommé le monde entier. 2017 ? L’année des dénonciations et, curieusement, le porc n’a jamais été aussi cher. 2000 erreurs, et en retard, le nouveau pont Champlain fait peur alors que l’échangeur Turcot a asphyxié la ville pendant toute l’année. Un petit 300 millions pour le toit du Stade, Netflix ne paie pas de taxes et on a donné le C Series à Airbus. Les médecins reçoivent un pourboire de 105 $ pour ne pas être en retard le matin, on s’est pété la fiole avec la Formule électrique et tout est beau dans les paradis fiscaux. Les pitbulls et les Hells sont de retour, Coderre a disparu, Sears tire la plogue, Justin pleure, mais, au moins, Charest est devenu humoriste. On fête 375 ans de Montréal avec une grande roue qui ne tourne pas et le Canada a 150 ans sur une patinoire de 6 millions pour deux mois.

On baboune





Sauf GSP en héros, le monde du sport, c’était pas fort. L’Impact n’a plus de Ciman, Eugenie n’a triomphé que dans le Sports Illustrated, les Alouettes n’ont pas touché au ballon de l’année et même Adidas nous vend en anglais. Chez le Canadien, out Therrien, Julien revient et on obtient Drouin. Ça ne donne rien. Même Carey ne nous envoie plus la main. Céline nous a appris que, maintenant, c’est elle le boss. Une semaine après, elle était nue dans une revue. La fin de Broue, la fin de Tex, et Nadine Legrand n’est plus non plus. On a passé l’année dans la mire de Kim Jong-un, les Russes sont bannis des Olympiques. Les filles toutes nues reviennent dans Playboy, mais Hugh Hefner est mort. Mais attention, on se prépare pour le pot.

Vingthuitisme

Quand tu montes sur la balance et que tu rentres ton ventre, t’es pas plus léger. Mais au moins, tu vois les chiffres.

Au Boxing Day, j’ai découvert le magasinage en ligne. En ligne pendant une heure pour entrer.

Les Canadiens en Floride alors qu’il fait moins 25. Pour une fois qu’ils ont du timing.

L’an prochain, le sapin après les Fêtes, on va le fumer.

Conditions de ski : poudreuse sur les pentes et poudrées dans le chalet.

À demain

Arrêt Jordan. Vous êtes libérés.