Bombardier, quelle année de fou!

Il faut sauver notre dernière mise de fonds de 2,5 milliards $ US dans Bombardier, dont 1 milliard d’Investissement Québec dans le programme C Series et 1,5 milliard de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans Bombardier Transport. Et comme on nous le rappelle régulièrement, la survie de Bombardier permet de protéger au Québec des milliers d’emplois dans nos secteurs de l’aéronautique et du transport de passagers.