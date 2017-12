Concernant le cannabis

Je n’avais jamais pris une puff de pot de toute ma vie, moi qui condamnais toutes les drogués sans distinction. Du haut de mes 50 ans, je me trouve aujourd’hui dans l’obligation de vous dire que oui, je suis heureuse de la légalisation du cannabis.

Aussi loin que je remonte dans ma vie d’adulte, j’ai toujours eu mal au dos. Je ne compte plus le nombre de médicaments qu’on m’a prescrit pour me soulager sans qu’aucun effet ne se fasse sentir. Puis un jour, une clinique offrant des traitements à base de cannabis s’est ouverte près de chez moi. N’ayant plus rien à perdre, j’y suis entrée pour me renseigner.

C’est une préposée accueillante et très au fait des produits vendus qui m’a informée sur l’huile de cannabis, le CBD (canabidiol) qui ne contient pas de THC, ainsi que des bienfaits possibles du produit pour moi. Elle s’est montrée des plus compétentes. J’ai pris ensuite le temps de bien monter mon dossier avant de consulter par skype un médecin hors du Québec qui m’a fait une ordonnance de cannabis thérapeutique.

Pour rassurer les gens qui vous lisent et à qui la substance fait peur, je dirais que c’est de loin le meilleur médicament qu’il m’ait été donné de consommer. J’ai repris la marche et la course sans problème. Je dors bien et je n’hallucine pas une miette. Les bienfaits du cannabis sont méconnus des gens. C’est pourquoi ils le craignent. C’est bien dommage, car entre un médicament chimique qui a des effets secondaires néfastes et qui ne m’apporte aucun soulagement et le cannabis, mon choix est vite fait. Nos médecins québécois sont ignorants sur le sujet. Pendant ce temps moi je rajeunis et je reprends goût à la vie

Lisette

C’est intéressant que vous rameniez le débat sur le cannabis en y ajoutant la notion thérapeutique. Ça donne à cette substance une valeur rajoutée qui fera peut-être comprendre à ceux et celles qui sont encore réfractaires à sa légalisation, une raison supplémentaire de se renseigner à son sujet afin de mieux l’apprivoiser.