Les parents d'un garçon malade veulent lui offrir une belle fin de vie

Des parents de Saint-Flavien, dans Lotbinière, dont un de leurs six enfants est condamné à mourir, bénéficient d’une vague de solidarité dans leur village pour agrandir leur maison, afin de permettre à leur garçon de six ans de passer ses derniers moments entouré de sa famille.

« L’espoir de guérison, on ne l’a plus. L’espoir qu’il nous reste, c’est que Charles soit bien et confortable. Ce qu’on veut, c’est qu’il ait juste une belle fin de vie », confie la mère du garçon, Amélie Turgeon.

Charles est atteint d’une myopathie mitochondriale, une maladie génétique qui s’attaque aux muscles et dont les symptômes varient selon chaque individu.

Pour preuve, sa mère a la maladie, mais est asymptomatique. Deux des frères de Charles, Victor et Félix, l’ont également et présentent certaines problématiques. Mais rien de comparable, actuellement, à leur frère.

Dès l’âge de huit mois, Charles a dû être gavé, non sans difficulté. C’est à son système digestif que la maladie s’est attaquée en premier. Il y a encore un an, Charles se fatiguait vite, mais il pouvait marcher, courir.

L’état de Charles s’est ensuite détérioré de façon fulgurante. C’est ce printemps que « le point de non-retour » a été franchi. « L’équipe du CHUL nous a dit : “Là, on est rendu au stade que la maladie nous a dépassé, on n’a plus de moyens de le soigner” », raconte la mère de famille.

Un corps qui ne suit plus

Charles « est très mécanique », explique-t-elle. « Il urine parce qu’il a une sonde, il fait des selles parce qu’on lui fait des lavements, il est nourri parce qu’il est gavé et il respire parce qu’il est ventilé. La journée qu’on enlève tout ça, c’est la fin. »

Gavé 23 heures sur 24, le jeune garçon dort environ 20 heures par jour. Pour soulager ses douleurs, il prend 35 médicaments quotidiennement. « Nous, notre vision, c’est que tant que Charles va se battre, on va se battre avec lui, mentionne Mme Turgeon. Le gros défi dans sa maladie, c’est qu’il n’a aucune déficience intellectuelle : il a la tête d’un petit garçon de six ans. C’est son corps qui ne suit plus, ce qui fait qu’il est tout conscient de ce qu’il perd. »

Des espaces adaptés

À la demande de leurs cinq autres enfants, Amélie Turgeon et Pierre Martin ont décidé que Charles restera à la maison jusqu’à la toute fin. Ils ont entrepris récemment de remettre en branle le projet d’agrandissement qu’ils avaient déjà en tête, afin d’aménager des espaces adaptés et fonctionnels pour que leur garçon vive au rez-de-chaussée avec le reste de la famille. Actuellement, il est souvent isolé dans sa chambre, au deuxième étage.

De nombreux volontaires, dont la municipalité, mettent la main à la pâte pour aider la famille à concrétiser ce projet.

Projet d’agrandissement pour Charles

Coût total : 130 000 $ (40 000 $ manquent à la famille)

Un souper-bénéfice organisé par la municipalité de Saint-Flavien et le Club Lion se tiendra cet hiver

La famille a déjà reçu des dons par le biais d’une campagne GoFundMe ainsi que des offres de travail bénévole

« C’est pour Charles, mais le projet touche aussi deux autres enfants [qui ont la maladie] dans leur famille »

- La directrice générale de Saint-Flavien, Isabelle Rabouin