Elon Musk promet qu’il concevra une camionnette Tesla

Au lendemain de Noël, Elon Musk a publié un message qui n’est pas passé inaperçu sur son compte Twitter.

Il s’agissait en fait d’une réponse adressée à Vancouver Seed Bank, qui lui soulignait le besoin d’une camionnette électrique. Le PDG de Tesla s’est empressé de lui répondre qu’il promettait la conception d’un pick-up tout de suite après le Model Y. Cet échange a eu lieu après qu’Elon Musk eut demandé aux internautes des suggestions afin d’améliorer l’entreprise et ses produits.

Wanted again to send a note of deep gratitude to Tesla owners WW for taking a chance on a new company that all experts said would fail.



So much blood, sweat & tears from the Tesla team went into creating cars that you’d truly love. I hope you do.



How can we improve further?