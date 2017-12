En quête d’une revanche

« Ç’a pris du temps à s’en remettre et je ne crois pas que personne n’en soit complètement remis encore, a reconnu le défenseur Jake Bean. C’est toujours dans nos pensées et je sais que les gars sont très excités d’avoir une autre chance d’affronter les États-Unis. »

« Peu importe le niveau, c’est une rivalité folle entre les deux pays. Le Canada veut battre les États-Unis à tout prix, et vice versa. C’est très certainement la plus grosse rivalité dans le hockey. On sait à quoi s’attendre, car ils forment une équipe redoutable. On doit être préparés. »