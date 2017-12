[EN VIDÉO] Les accidents les plus spectaculaires de 2017 sur le Nürburgring

Le circuit de Nürburgring, en Allemagne, est sans doute le parcours automobile le plus mythique au monde. Le plus dangereux, aussi.

Chaque année, des milliers de fanatiques se rendent jusque-là pour mettre leur propre bolide à l’essai sur la boucle nord du circuit, longue de 20,8 km.

Et chaque année, c’est inévitable, certains d’entre eux finissent par prendre le clos. Alors que 2017 tire à sa fin, un internaute a eu la brillante idée de faire un montage des embardées et des sorties de piste les plus spectaculaires de l’année!