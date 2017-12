BASTIEN, Rémi



À l’I.U.C.P.Q., le 26 décembre 2017, à l’âge de 81 ans, est décédé monsieur Rémi Bastien, époux de Priscille Chastenay, fils de feu Armand Bastien et de feu Marie-Rose Béland. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au:QUÉBEC QC G1H 3C1Tél. 418 529-3371 Téléc. 418 767-2309Courriel: info@lepinecloutier.comle vendredi 29 décembre 2017 de 19h à 21h le samedi 30 décembre 2017 de 10h à 12h30. Une cérémonie suivra à 12h30 en la chapelle du complexe.Il laisse dans le deuil son épouse Priscille Chastenay ainsi que ses enfants : Kathleen (feu Michel Lamarre) de Charlesbourg, Anne-Marie (Normand Gélineault) de Geraldton, ON, Claudine Coco de Philadelphie, PA, Danielle de Saint-Rédempteur, Marc de Longueuil, Marie-Claude de West Orange, NJ et Isabelle de Seattle, WA. Il était le frère de: feu Luce (Fernand Ferron) de Saint-Léon le Grand, feu Jeanne-Mance (feu René Julien), feu Jean-Marc (Gratienne Deschênes) de Trois-Rivières, Marie (René Gagné) de Mascouche, Claude (feu Lucille Lemire) de Trois-Rivières et Rock (Claire Desaulniers) de Blainville. Il laisse aussi ses huit petits-enfants: Josée, Manon, Sarah, Eric, Stéphanie, Caroline, Ophélie et Zoé; son arrière-petit-fils Louis-Félix; ses deux belles-soeurs: Gertrude et Isabelle Chastenay ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.La famille tient à remercier particulièrement tous les intervenants du 6e étage de l’Hôpital Laval pour les bons soins prodigués et l’attention apportée.Pour envois de messages personnalisés et / ou de fleurs ainsi que pour signer le Registre à la mémoire de la personne décédée: