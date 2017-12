Guerre froide entre le Canada et les États-unis

BUFFALO | Un nouveau chapitre s’écrira dans la rivalité entre le Canada et les États-Unis au Championnat mondial de hockey junior, cet après-midi, alors que les deux équipes s’affronteront en plein air, au New Era Field dans ce qui sera un premier duel depuis la finale de l’an dernier qu’avaient remportée les Américains en tirs de barrage.

Les États-Unis se sont entraînés mercredi sur la patinoire extérieure aménagée sur le terrain de football où évoluent les Bills de Buffalo et la NFL et jeudi, ce fut au tour d’Équipe Canada junior d’établir un premier contact avec ce qui sera le théâtre du match le plus attendu de la ronde préliminaire et qui décidera de l’équipe qui terminera au premier rang du groupe A et qui obtiendra un laissez-passer en demi-finale.