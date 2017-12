Icare à Ottawa

Grisé, il s’approche trop du soleil, qui fait fondre ses ailes et le fait chuter dans la mer.

N’y voyez-vous pas Justin Trudeau ? Tout y est : la relation père-fils, l’amour de soi et la conviction qu’il peut tout se permettre.

Il y a un an, entre deux changements de costumes de minorités ethnoreligieuses, il se trouvait intouchable et l’était sans doute.

À demi-mot, la commissaire dit ne pas croire Justin Trudeau quand il affirme que lui et son « ami » n’ont pas parlé de politique et que son hôte n’attend rien de lui.

Et son entourage ?

Bill Morneau, son ministre des Finances, n’a plus une once de crédibilité, plombé par les conflits d’intérêts et les omissions sur sa fortune personnelle.