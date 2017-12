Incendie dans un immeuble résidentiel de Verdun

MONTRÉAL | Un incendie dans un immeuble résidentiel de la rue Rushbrooke, dans l'arrondissement de Verdun, à Montréal, a forcé l’intervention de 85 pompiers jeudi après-midi. Personne n’a toutefois été blessé.

Le feu s’est déclaré dans la cuisine d’un logement du premier étage et s’est rapidement propagé au deuxième. Les locataires des six appartements de l’immeuble de trois étages ont été évacués et pris en charge par la Croix-Rouge canadienne.

En raison du froid extrême, quatre alarmes ont été déclenchées pour favoriser une rotation rapide entre les pompiers. Au total, 28 véhicules ont été déployés sur les lieux.

Le feu a été maîtrisé, mais les locataires n’ont pu réintégrer leur logement. La valeur des dommages reste à déterminer.