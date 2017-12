Un bris d'ascenseur a fait craindre le pire à une centaine d'aînés

Un bris d’ascenseur a créé plus de peur que de mal, jeudi après-midi dans une résidence pour personnes âgées de la rue Laudance, à Québec.

«Un appel est rentré à 12h50, pour un feu dans un ascenseur», indique Sandra Dion, porte-parole au Service de prévention contre les incendies de la Ville de Québec.

#INCENDIE | Intervention nécessaire | 901 rue Laudance | Le feu serait pris dans l'ascenseur. D'autres informations suivront. — Pompiers de Québec (@SPCIQ) 28 décembre 2017

À leur arrivée, les pompiers ont constaté qu’il y avait beaucoup de fumé au rez-de-chaussée. «Ils ont procédé au sauvetage d’une dame de plus de 90 ans qui était prise dans l’ascenseur», poursuit la porte-parole, en précisant qu’elle se porte bien.

#INCENDIE | Intervention nécessaire | 901 rue Laudance | Les pompiers ont procédé à un sauvetage d’une dame dans l’ascenseur. La fumée provenait des freins hydrologiques de l’ascenseur. pic.twitter.com/IwjOMgjHeQ — Pompiers de Québec (@SPCIQ) 28 décembre 2017

Les pompiers ont investigué et ont rapidement découvert que la fumée provenait d’un problème électrique. «La fumée venait en fait des freins hydrauliques de l’ascenseur», précise la porte-parole.

Or, le fait que la fumée ait circulé par la cage d’escalier et se soit propagée sur tous les étages faisait craindre un sinistre beaucoup plus important aux pompiers.

Photo Catherine Bouchard

Une quarantaine de pompiers ont été dépêchés sur les lieux. Ils ont procédé à l’évacuation des 120 résidents, mais ceux-ci ont pu regagner leur logement.

Deux résidents ont été transportés dans un centre hospitalier pour traiter des inconforts liés à l’inhalation de la fumée.