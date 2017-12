Le Journal fait bouger les choses

Des fonctionnaires fédéraux qui finissent par être payés, des personnes âgées mariées depuis 60 ans réunies dans la même résidence et une mère qui a pu garder sa maison adaptée pour sa fille handicapée. C’est grâce à vos appels et à vos dénonciations que Le Journal a réussi à faire changer les choses en 2017. Nos reportages qui se sont soldés en dossiers réglés le démontrent.

Sa paie est revenue

Photo d'archives, Boris Proulx

La semaine même où son histoire a fait la une du Journal, la paie est revenue à la normale pour Guillaume Larose, un fonctionnaire en congé parental à qui le système Phénix a coupé les paiements pendant près de neuf mois. Il est désormais de retour au travail, mais traîne toujours des problèmes d’impôts pour l’année 2016, conséquence des irrégularités de Phénix.

Cliquez ici pour lire la nouvelle

– Boris Proulx

On lui rend son fauteuil volé

Photo d'archives, Martin Alarie

Le dimanche 9 juillet, Jeremy Landry, un paraplégique de 23 ans, se fait voler son fauteuil au bord du lac de l’Achigan dans les Laurentides. Après que Le Journal a publié un article sur cette histoire, les deux personnes qui avaient subtilisé son fauteuil le ramèneront à la police prétextant un malentendu.

Cliquez ici pour lire la nouvelle

– Camille Garnier et Carl Vaillancourt, collaboration spéciale

Des sous pour aider le petit Elliot

PHOTO CHANTAL POIRIER

Une conseillère municipale de Sainte-Julienne a réussi à amasser plus de 10 000 $ pour la famille du petit Elliot Soucy, après qu’un article du Journal a rapporté leurs difficultés financières causées par la maladie rare du garçon d’un an. Pour son premier anniversaire, le bambin a eu droit à un sombre cadeau. Le jour de sa fête, on a diagnostiqué chez lui un cancer si rare qu’il n’existe actuellement aucune statistique sur ses chances de survie.

« La population s’est mobilisée et ce fut un grand succès », a témoigné Manon Desnoyers, qui avait organisé une soirée spaghetti rassemblant des centaines de personnes dans le village du bambin.

Cliquez ici pour lire la nouvelle

– Vincent Larin

Finalement remorqué après 3 semaines

Photo Vincent Larin

Un véhicule abandonné qui cumulait les constats d’infractions depuis au moins 3 semaines a finalement été remorqué dans Saint-Henri, le lendemain de la parution d’un article du Journal qui rapportait la situation. Le SPVM avait pourtant laissé entendre que la voiture était là pour rester. « À savoir, est-ce qu’il y a un nombre maximum [de constats d’infraction], c’est non », avait indiqué la porte-parole du SPVM, Andrée-Anne Picard.

Cliquez ici pour lire la nouvelle

– Vincent Larin

Adidas s’excuse d’avoir parlé anglais

Photo Ben Pelosse

Ce devait être une banale ouverture de magasin... jusqu’à ce que le gérant du Adidas de la rue Sainte-Catherine s’excuse pratiquement de prononcer quelques mots en français lors d’un événement tenu presque exclusivement en anglais. Un tweet du reporter du Journal plus tard, plusieurs personnalités publiques ont appelé au boycottage, l’Assemblée nationale a dénoncé et Philippe Couillard a exigé des excuses. Après une tempête médiatique nationale de trois jours, Adidas a finalement admis ses torts et promis qu’on ne l’y reprendrait plus.

Cliquez ici pour lire la nouvelle

— Philippe Orfali