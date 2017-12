Les coups de cœur de Simon-Olivier Fecteau

L’un de ces Deux gars-là est aujourd’hui producteur au contenu et réalisateur du Bye bye 2017. Pour une deuxième année, Simon-Olivier Fecteau s’est donc relancé le défi de réaliser la revue de l’année la plus attendue du petit écran au Québec. À l’occasion du Nouvel An, l’auteur et humoriste se confie sur ses résolutions en 2018, tout en nous partageant plusieurs de ses adresses préférées du Plateau.

Le restaurant préféré ? PHOTO INSTAGRAM

Le restaurant Majestique sur le boulevard Saint-Laurent, situé sur le coin de Rachel. C’est tellement un endroit qui a une super ­ambiance et sans prétention. Tu peux avoir une bonne bouffe sur un coin de table rapidement ou t’installer au bar pour manger. Tu peux aussi avoir une bonne bouffe en prenant ton temps à table.

L’endroit où célébrer le ­Nouvel An ? Photo courtoisie

Chez moi ! J’invite une partie de l’équipe du Bye bye 2017 pour qu’on puisse l’écouter ensemble.

Une adresse secrète à ­découvrir ? Photo courtoisie

Il y a un restaurant ­japonais hallucinant sur le coin de Rachel et ­Drolet, le Yokato Yokabai. Il faut vraiment savoir que ­l’endroit existe Tout est bon sur le menu.

L’événement culturel le plus couru ? Photo Stevens LeBlanc

Je trouve que c’est important de garder contact avec notre culture et de s’ouvrir aux autres. Selon moi, le Musée des beaux-arts de Montréal travaille dans ce sens. Il y a ­toujours deux grandes expositions par ­année, que j’essaie de ne pas manquer.

Si j’étais maire de Montréal, je ?

Je serais Valérie Plante ! Non, mais ­mettons que j’aurais un budget infini et qu’on a le droit de rêver, j’installerais des rues et des trottoirs chauffants ! Ça serait l’fun, non !? Aussi, si on ne pense pas au budget, ­j’aimerais que pont Jacques-Cartier soit éclairé par l’énergie solaire.

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

Montréal est le New York des pauvres ! Tu as le même type d’énergie des grandes villes avec des cultures en synergie, mais avec des moyens du bord ! Montréal est une ville vraiment créative aussi. Il y a peu de ville aussi aux accents européens et américains en même temps. Cela n’existe nulle part ailleurs.

Le plus gros événement médiatique en 2017 ?

Oufffff... Il y a tellement eu de choses, mais on ne peut pas passer à côté de la vague des dénonciations. 2017 a été marqué par celles-ci. 2017 a été une année de chaos nécessaire, que ce soit par les sorties publiques ou par des anecdotes troublantes racontées par des personnalités connues ou non, qui ont eu le courage de le faire. J’ai hâte de voir la suite des choses par rapport à ce mouvement-là.

La résolution en 2018 ?

Ma vraie résolution est de continuer à courir et de manger mieux, pour me garder en santé. C’est comme ma réponse plate. Ma réponse le fun c’est de ne pas avoir de cachette pour personne.

Un mot pour décrire Montréal ?