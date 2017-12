Les États-Unis surpris par la Slovaquie

Un peu plus d’une minute plus tard, Casey Mittelstadt, un choix de première ronde des Sabres de Buffalo au dernier repêchage, a ébloui tout le monde pour créer l’égalité. Il a d’abord profité d’une sortie de zone ratée de la part des Slovaques pour s’avancer rapidement en zone adverse. Il a servi de savantes feintes au défenseur Ivan Michael et au gardien Roman Durny avant de marquer en plongeant à la Bobby Orr.