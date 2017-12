Les Raptors n’ont qu’eux-mêmes à blâmer

Les joueurs des Raptors de Toronto ont plutôt mal paru lors de leurs deux dernières rencontres à l’extérieur et ils savent qu’ils devront offrir un meilleur effort pour renouer avec le succès.

La formation ontarienne a bêtement échappé sa rencontre de mardi face aux pauvres Mavericks de Dallas, détenteurs de la 15e place de l’Association de l’Ouest, au compte de 98-93. Le lendemain, elle a constitué une proie relativement facile pour le Thunder d’Oklahoma City, vainqueur par la marque de 124-107.

Élément-clé des Raptors, DeMar DeRozan n’avait pas son aplomb habituel, mercredi, puisqu’il s’est contenté de 15 points.

« Nous avons joué comme de la merde, individuellement et collectivement, et ç’a paru, a-t-il commenté au quotidien Toronto Star. Nous aurions pu faire plusieurs choses différemment. Quand vous performez de cette façon, ça donne ce genre de résultat. »

Ces deux décevants échecs sont survenus après une séquence fructueuse au cours de laquelle Toronto a savouré 12 triomphes en 13 sorties.

« Je comprends à quel point c’est triste de se sentir ainsi, de perdre et de jouer de cette manière, a ajouté DeRozan dont le club tirait de l’arrière par 14 points au début du troisième quart face au Thunder. Il faut garder en tête que nous sommes des compétiteurs. Nous savons ce qu’il faut faire pour gagner des parties. »

Maintenant, les Raptors devront éviter le piège des Hawks d’Atlanta, vendredi. Ceux-ci connaissent une saison misérable en vertu d’une fiche de 9-25 leur valant la cave de l’Est. En revanche, l’équipe torontoise ne veut pas les prendre à la légère, surtout que les Mavericks ont réussi à les endormir.

« C’est à nous de nous regrouper, de retourner au gymnase et de revenir au jeu nous ayant permis de gagner, a déclaré l’entraîneur-chef Dwane Casey. Là, on vient de se faire botter le derrière par une machine bien huilée. [...] On a eu de bons moments, mais il nous manquait du jus, l’énergie à obtenir quand il le fallait. Nous devrions être atterrés, frustrés et avoir mal, parce qu’on a encaissé deux défaites consécutives et qu’on ne méritait pas de gagner ces rencontres. Il nous faut jouer un match solide au complet ensemble. »