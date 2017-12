Les 9 tendances mode que tout le monde va porter en 2018

En vue de la nouvelle année, on a déjà hâte de mettre à jour notre garde-robe pour accueillir à grands bras ouverts les grandes tendances de 2018. À go, on s’inspire!



1. La couleur Pantone de l’année 2018 : l'ultra violet.

Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri) le 20 Sept. 2017 à 6 :35 PDT

2. C’est le retour du motif emblématique de Burberry : le tartan.

Une publication partagée par MEFeater Magazine (@mefeater) le 10 Oct. 2017 à 7 :54 PDT

3. Les souliers en plastique transparent.

Une publication partagée par LaConceria (@laconceria) le 16 Nov. 2017 à 1 :57 PST

4. Les boucles d’oreilles XXL.

Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce) le 23 Nov. 2017 à 3 :19 PST

5. En mode nostalgie, on ne sépare plus du sac banane.

Une publication partagée par THE HOUSE OF YES (@the.house.of.yes) le 25 Juil. 2017 à 2 :59 PDT

6. Les chaussettes portées dans les talons hauts.

Une publication partagée par Prada (@prada) le 23 Nov. 2017 à 2 :17 PST

7. Pour le meilleur ou pour le pire, le satin revient en force.

Une publication partagée par Kaia (@kaiagerber) le 7 Sept. 2017 à 6 :10 PDT

8. Le look monochrome de la tête aux pieds.

Une publication partagée par Gigi Hadid (@gigihadid) le 28 Juin 2017 à 7 :03 PDT

9. Le Mix & Match : le mélange de textures et d’imprimés.

Une publication partagée par Law Roach (@luxurylaw) le 11 Déc. 2017 à 7 :41 PST

