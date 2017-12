Mauvaise blague : une séance de tarot qui tourne mal

Pour notre dernière blague du temps des Fêtes, on a fait venir une voyante professionnelle pour donner une frousse à notre collègue Nicolas Beaumont [obsédé par les voyantes], producteur de contenus pour la marque mode et beauté billie jean.

Synopsis de l’épisode 4 : alors qu’il pense participer à une «vraie» séance de tarot filmée en compagnie de sa collègue Andréanne, complice dans le coup, il se retrouve piégé au cœur d’un tournage qui devient rapidement troublant.

La voyante Manon F.D. , complice dans la farce, révèle de vrais événements qui ont eu lieu dans la vie de Nicolas dernièrement, confiés par ses collègues.

Andréanne fait alors semblant de quitter pour aller aux toilettes, laissant Nicolas seul avec la voyante. Ce que cette dernière lui dévoile au sujet d’Andréanne le renverse.

ÉPISODE 4 – NICOLAS

La semaine dernière, notre collègue Germain Goyer, chroniqueur automobile, s’est fait piéger sur le Plateau alors qu’il croyait tourner une nouvelle série sur les animaux les plus bizarres du Québec. Son véhicule flambant neuf s’est fait voler par notre comédienne maison.

ÉPISODE 3 – GERMAIN

Il y a deux semaines, notre collègue Mickael Destrempes pensait tourner une capsule promotionnelle pour le Gym du Plateau sur l’avenue du Mont-Royal lorsqu’il s’est fait poursuivre par notre comédienne maison qui a perturbé le tournage pour avoir son attention.

ÉPISODE 2 – MICKAEL

Pour sa part, Mélodie Lamoureux a tourné l’entrevue la plus malaisante de sa carrière alors qu’elle croyait être en direct sur Facebook [sa plus grande phobie]. Vanessa, sa collègue au sein de Silo 57 et complice dans le coup, a éclaté en sanglots et a quitté le direct promptement.

ÉPISODE 1 – MÉLODIE

