Maxime Comtois: l’attaquant québécois prêt à jouer son rôle

« On ne se complique pas la vie, on envoie la rondelle profondément en territoire offensif et on va la chercher. On essaie de créer une certaine crainte chez nos adversaires afin de donner de l’espace à nos gars de premier trio. Jeudi, on a été récompensés avec un but. On va continuer à travailler sur notre jeu et il est évident que, contre les États-Unis, nous aurons besoin de l’apport de nos quatre trios. »