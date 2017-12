Miguel Sano relié à un cas d’agression sexuelle

Le joueur de troisième but des Twins du Minnesota Miguel Sano pourrait devoir répondre de ses actes relativement à une agression à connotation sexuelle commise à l’endroit d’une photographe en 2015.

Par le biais des médias sociaux, Betsy Bissen a dénoncé jeudi le comportement du porte-couleurs de l’équipe de baseball. Celle qui couvre les activités des Twins se trouvait en compagnie du principal concerné dans un commerce pendant une séance d’autographes quand il aurait fait des avances à son égard.

Plus tard après la fin des signatures, Sano aurait saisi sa présumée victime par la poitrine pour essayer de l’amener derrière la porte des toilettes.

«Non, il ne m’a pas violée, mais il m’a certainement agressée, a écrit Bissen. J’ai voulu me défaire de son emprise, cependant, il ne me laissait pas aller. [...] Puis, il a tenté de m’embrasser plus d’une fois et à chaque occasion, j’ai dit non en essayant de me retirer. J’ai crié et personne n’est venu m’aider. Il a finalement lâché prise au bout de 10 minutes.»

«Quand j’ai refusé, ça aurait dû être la fin. Il aurait dû respecter cela et arrêter. Au lieu de cela, il a continué et m’a causé de la douleur», a-t-elle ajouté.

En vertu de sa politique concernant le comportement des joueurs à l’extérieur du terrain, le baseball majeur pourrait maintenant enquêter à ce sujet et suspendre Sano.

Démenti

D’ailleurs, celui-ci a rapidement nié l’histoire par le biais d’un communiqué obtenu par le site TMZ.com.

«J’ai le plus grand respect pour les femmes, surtout celles travaillant dans le sport professionnel. Je sympathise avec quiconque ayant vécu le harcèlement sexuel. Il n’y a pas de place pour cela dans notre société», a-t-il écrit.