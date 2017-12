Mon Top 7 de 2017

Si on m’avait dit il y a quelques mois qu’un film de zombies se retrouverait dans le top de mes meilleurs longs métrages de 2017, je ne l’aurais pas cru. Mais j’ai eu un grand coup de cœur pour Les affamés, le plus récent film de Robin Aubert, qui revisite avec audace, singularité et efficacité ce genre très populaire à Hollywood. En intégrant à son film une bonne dose d’humour, de gore, de suspense et même de poésie, Aubert a réussi à concocter un thriller angoissant et jouissif. Enfin, un vrai bon film de zombies québécois !