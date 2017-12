Naissance d’un rhinocéros blanc au Zoo de Toronto

TORONTO | Pour la première fois en 27 ans, un rhinocéros blanc a vu le jour au Zoo de Toronto. Zohari a donné naissance à un mâle la veille de Noël.

Il s’agit du cinquième rhinocéros blanc à naître au Zoo de Toronto dans l’histoire de l’établissement.

La mère et le petit se portent bien, selon les informations transmises par le zoo sur sa page Facebook. Bien qu’elle soit très fatiguée, la mère est calme et très protectrice à l’égard de son premier rejeton.

Le bébé de Zohari et de Tom est gros et déjà très fort. Il pèse 62,3 kg et a beaucoup d’appétit.

Cette naissance est très importante pour la survie de l’espèce qui fait partie de la Liste rouge mondiale des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Selon l’organisation internationale, il resterait entre 19 682 et 21 077 rhinocéros blancs à l’état sauvage.

Le Zoo de Toronto fait partie du White Rhinoceros Species Survival Plan (SSP), qui contribue activement à la conservation de l’espèce.