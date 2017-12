«Petite chronique-fleuve»

À la demande de Pierre Dufault, nous confirmions, plus tôt cette semaine, que le nom « banlieue » qui désigne l’ensemble des agglomérations entourant une grande ville ne se met qu’au singulier : la banlieue de Québec, la banlieue de Montréal. « La ville de Montréal n’a pas de rive sud. (Québec non plus). Le fleuve Saint-Laurent, oui », remarque aussi Pierre Dufault. Il a raison : une rive est une bande de terre qui borde un cours d’eau. Ainsi, Longueuillois ou Lévisiens, vous habitez sur la rive sud (du fleuve), non sur la rive sud de Montréal ou de Québec. Qu’en est-il des vocables Rive-Sud et Rive-Nord (avec majuscules et trait d’union) ? Voyons plus tard.