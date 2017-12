Un Montréalais combat la haine en effaçant des graffitis

Un Montréalais de 36 ans travaille entre 8 et 12 heures par jour bénévolement à effacer des milliers de graffitis discriminatoires pour éradiquer la haine.

Corey Fleischer, un entrepreneur qui possède une compagnie de nettoyage, passe ses temps libres depuis sept ans à nettoyer des graffitis haineux à Montréal, mais également partout dans le monde.

Grâce aux réseaux sociaux, il a recruté des centaines de bénévoles qui enlèvent eux aussi des graffitis malveillants dans leur ville.

Il s’est véritablement donné pour mission de mettre fin à la haine, un graffiti à la fois.

« Ça me rend malade. Le racisme et la discrimination me dégoûtent », dit-il.

Un arrêt marquant

Tout a commencé lorsqu’il roulait dans son camion de nettoyage en juin 2010. Immobilisé au feu rouge, son regard a croisé une croix gammée sur un bloc de ciment, ce qui faisait référence à l’Allemagne nazie.

M. Fleischer a poursuivi son chemin pour aller nettoyer la cour d’un client, mais ce dessin occupait son esprit.

Il a décidé de donner congé à ses employés pour retourner effacer la croix gammée.

« J’avais tout dans mon camion pour l’effacer. Ça me hantait. Quand je l’ai eu effacée, j’ai vécu un sentiment indescriptible de joie », s’est souvenu Corey Fleischer.

À partir de ce moment-là, l’homme de confession juive s’est mis à rechercher et effacer tous les signes qui propageaient la haine.

« Je voulais faire une différence. Pour moi, c’était devenu un but », a-t-il renchéri.

Il n’avait pas anticipé que son geste initial deviendrait un mouvement social qui s’étendrait à la planète.

« J’étais motivé de contribuer à ce que j’aimerais voir changer dans ce monde », a expliqué celui qui entend poursuivre cette initiative le reste de sa vie.

5 ans de silence

Entre 2010 et 2015, Corey Fleischer a effacé une cinquantaine de signes de haine tels que des mots discriminatoires contre des groupes homosexuels ou ethniques, et des attaques personnelles, mais il n’en parlait à personne.

En juin 2015, il a décidé de publier une photo de son travail effectué sur un mur marqué par un « swastika » (une croix gammée).

Photo courtoisie

Des milliers de personnes ont partagé son initiative. C’est à ce moment que son mouvement « Erasinghate » a vu le jour (voir texte plus bas).

Il se souvient notamment d’un événement durant lequel il a fait épargner beaucoup d’argent à des automobilistes.

« Un malfrat avait peinturé des signes haineux sur des véhicules dans un stationnement sous-terrain de Montréal. J’ai fait épargner plus de 1000 $ à chacun des propriétaires pour retirer la peinture à l’aide de ma machine de lavage à pression », a expliqué celui qui ne reçoit pas un sou de son initiative.

Il a même déjà fait un aller-retour

Montréal­­–Toronto afin d’effacer des signes haineux sur le mur d’une demeure d’une vieille dame qui l’avait contacté.

Le mouvement #Erasinghate devenu mondial

Corey Fleischer n’en revient toujours pas que son « Erasinghate » ait pris autant d’ampleur partout dans le monde depuis qu’il a publié une photo de lui en train de retirer un graffiti haineux en 2015.

L’homme de 36 ans reçoit chaque semaine des demandes de centaines de personnes qui veulent faire enlever des graffitis haineux. Il a réussi à rallier plusieurs disciples à sa cause. Au total, ils sont environ 1000 dans le monde à contribuer au mouvement #Erasinghate.

« Je reçois la photo et l’endroit. Je fais toutes les démarches avec la Ville ou avec une de mes connaissances pour le faire enlever. Des fois, je peux même payer entre 300 et 500 $ de ma poche pour faire effacer des graffitis. Je m’assure de coordonner le travail et je m’assure que le graffiti est effacé quand je ne peux pas y aller moi-même », a-t-il raconté.

Un modèle de paix

Il estime qu’entre 5000 et 10 000 graffitis ont été enlevés grâce à son initiative. De son propre aveu, il a effacé près de la moitié de ceux-ci.

De plus, M. Fleischer prend le temps de remplir un carnet pour chaque appel ou message qu’il reçoit. Il l’a même informatisé de façon à pouvoir avoir une meilleure idée de la portée du mouvement.

Le gouvernement canadien, par l’entremise du député libéral de Pierrefonds–Dollard, Frank Baylis, lui a remis, le 15 décembre, une distinction pour son engagement dans les services rendus à la communauté.

« Ce prix est remis à Corey Fleischer pour sa contribution à éradiquer la haine à Montréal, mais aussi partout dans le monde pour sensibiliser une société sans discours haineux, sans crime haineux et discrimination », peut-on lire sur son certificat honorifique.

Inspiration

Ce n’est pas le premier prix que Corey Fleischer remporte. Il a aussi reçu le titre de bénévole de l’année, pour sa contribution en 2015, remis par l’organisme YMCA Québec.

Lors d’un événement tenu à Toronto en 2016, 25 survivants de l’Holocauste ont été honorés pour leur courage. Le travail de M. Fleischer a également été souligné à cette occasion.

Il a entamé récemment une tournée des écoles dans la région montréalaise afin de sensibiliser les jeunes sur l’acceptation de l’autre.

« Si je peux inspirer un seul jeune dans ma vie, j’aurai réussi », a-t-il indiqué.