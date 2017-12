Un notaire négligeait de bien informer ses clients

Un notaire de Montréal était tellement négligent qu’il n’informait pas ses clients que la maison qu’ils achetaient était criblée de dettes. Deux d’entre eux disent avoir perdu des sommes considérables à cause de lui.

Me Jacques Znaty pourrait écoper d’une radiation de neuf mois pour un comportement jugé incompatible avec « l’honneur ou la dignité de [sa] profession », selon une décision que le Conseil de discipline de la Chambre des notaires du Québec a rendue cet automne et dont notre Bureau d’enquête a obtenu copie.

Le notaire a préparé des actes de prêt et de vente pour au moins trois clients sans leur préciser que les propriétés en cause étaient grevées de « charges prioritaires » dont ils deviendraient responsables.

Une maison vendue à deux acheteurs à Brossard, par exemple, était criblée d’hypothèques légales d’entrepreneurs en construction impayés. Une des acheteuses, à qui notre Bureau d’enquête a pu parler, mais qui ne veut pas être identifiée, a dit avoir été horrifiée en découvrant plus tard que la maison qu’elle avait achetée pour 510 000 $ était criblée d’hypothèques légales pour 1,8 million $.

En plus de ne pas informer ses clients des charges, le notaire Znaty a pigé dans l’argent de clients dans son compte en fidéicommis pour s’octroyer une rémunération pour ses services, selon son ordre professionnel.

Pis encore, une des hypothèques inscrites et non dévoilée aux acheteurs était même « fictive », selon Me Znaty. En d’autres mots, elle devait permettre à un promoteur immobilier de se repayer en priorité même s’il était pourchassé par des créanciers.