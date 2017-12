11 endroits où on rêve de célébrer le jour de l’An au moins une fois

Quand vient le temps de célébrer l'arrivée de la nouvelle année, certains endroits du monde «se donnent» plus que les autres.

Voici quelques villes où on ne s'ennuie probablement pas longtemps un 31 décembre. Laquelle choisiriez-vous?

1. Sydney, en Australie, pour fêter avant tout le monde

AFP

C’est la première grande ville du monde à accueillir la nouvelle année en raison de sa position géographique. Le 31 décembre, une parade de bateaux illuminés dans le port de la ville et 12 minutes de feux d’artifice grandioses s’ajoutent à la vie nocturne déjà réputée.

2. Édimbourg, pour faire l’expérience du Hogmanay

Une publication partagée par Edinburgh's Hogmanay (@edhogmanay) le 15 Déc. 2017 à 12 :37 PST

Une publication partagée par edinburgh_snapshots (@edinburgh_snapshots) le 26 Déc. 2017 à 11 :06 PST

Les Écossais célèbrent le Nouvel An en grand. Les festivités, qui durent trois jours à Édimbourg, se nomment Hogmanay et elles ont de lointaines origines vikings. À l’agenda: parade aux flambeaux le 30 décembre, énorme party et feux d’artifice dans les rues la veille du jour de l’An et baignade générale dans l’eau glacée de la rivière Forth pour se réveiller le 1er janvier.

3. Hong Kong, pour s’étourdir

Unsplash / Yun Xu

Les innombrables gratte-ciel du centre-ville de Hong Kong sont illuminés tous les soirs et c’est très impressionnant à voir. Mais le 31 décembre, le spectacle passe à un autre niveau avec de gigantesques feux d’artifice éclairant le port Victoria et les montagnes. Une fois les étincelles retombées, il reste les milliers de restaurants de la ville et les bars jet pour célébrer.

5. Berlin, pour se joindre à la foule

Une publication partagée par AwesomeBerlin (@awesomeberlin) le 10 Déc. 2017 à 23h57 PST

«LE» party de la St-Sylvestre de Berlin est celui de la Brandenburg Gate. Il attire chaque année pas moins d'un million de personnes et il s’étend dans les rues sur 2 km (tentes, scènes, nourriture, spectacles de lasers et lumières, etc.). Ajoutez à ça des feux d’artifice (évidemment) et la multitude de soirées et de fêtes partout en ville et vous avez un jour de l’An mémorable plutôt garanti.

6. Las Vegas, pour dépasser les bornes

Une publication partagée par M⃣I⃣K⃣A⃣H⃣L⃣ & P⃣A⃣Y⃣T⃣O⃣N⃣ (@cacitwins) le 5 Oct. 2017 à 19h40 PDT

Le 31 décembre à Las Vegas n’est pas pour les petites natures. En plus des spectacles extravagants proposés dans les casinos et boîtes de nuit, le célèbre Strip de Las Vegas devient piéton et quelque 300 000 personnes, vêtues de leurs plus chics tenues, s’y rassemblent pour faire le décompte de fin d’année, regarder les feux d’artifice et boire un coup. Heureusement que ce qui se passe à Vegas...

7. Kuta, à Bali, pour fêter sur la plage

Unsplash / Timo Wagner

Le «vrai» Nouvel An traditionnel balinais a lieu au printemps et n’a rien à voir avec nos mégas fêtes de la St-Sylvestre. Mais le 31 décembre, il y a quand même une foule de partys sur les plages touristiques, dans les hôtels et beach clubs de l’île. Pour une nuit vraiment intense, cap sur Kuta, plus festive et ancienne destination touristique de Bali.

8. Londres, pour explorer la ville

Une publication partagée par 🇬🇧Nige (London, UK) (@levanterman) le 24 Nov. 2017 à 6h34 PST

Il y a les feux d’artifice, et les croisières sur la Tamise pour les admirer, mais il y a aussi beaucoup d’autres bonnes raisons de «défoncer l’année» à Londres. Par exemple, toutes ces soirées dans les bars de la ville, tous ces pubs festifs à découvrir et aussi tous les brunchs, visites et flâneries à faire dès le lendemain matin (ou midi!).

9. Koh Phangan, en Thaïlande, pour vivre un «full moon party»

Une publication partagée par Lindsey Willis (@willislm) le 12 Déc. 2017 à 5 :54 PST

Une publication partagée par KOH PHANGAN (@koh.phangan) le 3 Déc. 2017 à 1h29 PST

De toutes les «fêtes de la pleine lune» ayant lieu sur les belles plages de la Thaïlande, la plus fameuse est celle du 1er de l’an sur l’île de Koh Phangan, sur la Sunrise Beach (ou Haad Rin). Ici, on danse sur de la musique techno en compagnie de milliers de voyageurs (jusqu’à 150 000, selon Le Routard) et la fête est loin de se terminer avec le lever du soleil.

10. Rio de Janeiro, au Brésil, pour célébrer comme il se doit

AFP

Ce sont 3 millions de personnes qui se rassemblent chaque 31 décembre sur la plage Copacabana et dans les rues environnantes, à Rio de Janeiro. Ce n’est pas une petite foule ordinaire! Les gens viennent pour les feux d’artifice, pour les spectacles des écoles de samba et pour célébrer les pieds dans l’eau.

11. New York, pour vivre le décompte à Times Square

Flickr @Kohei Kanno

C’est certainement «the place to be» un 31 décembre puisqu’on estime à plus de 1 milliard le nombre d’êtres humains qui regardent la diffusion du fameux décompte de Times Square le 31 décembre, juste avant minuit. La descente de la célèbre boule, les spectacles, les néons, les confettis et la foule... Un moment unique!