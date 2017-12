VALLÉE (née Julien), Julienne



C’est avec une immense tristesse que notre chère maman d’amour, Julienne Julien, veuve de Jean-Paul Vallée, nous a quittés le 26 décembre 2017, à l’âge de 89 ans, après avoir semé de l’amour partout sur son passage.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle, Denis (Bernadette Desfossés) et Sonia (Roger Laplante), ses petits-enfants Meggie, Émilie, Sarah, Joanie et Nicolas, ses arrière-petits-fils Jacob et Elliot, ses soeurs Noëlla et Florence ainsi que parents et amis.L’urne de sa fille, Louise Vallée, décédée le 20 décembre 2017 à l’âge de 50 ans, sera à ses côtés au salon.La famille vous accueillera le samedi 30 décembre 2017 de 11h à 16h au complexeUne cérémonie aura lieu à 16h au salon.Un énorme merci à tous les membres du personnel du CHSLD St-François pour tous les bons soins et surtout, l’amour qu’ils ont donné à notre mère. Nous vous en sommes reconnaissants.