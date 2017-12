Avis de tempête

Lors d’une tempête, doit-on réduire ses déplacements au maximum ou au minimum ? Avec un verbe exprimant une idée de diminution (réduire, diminuer, restreindre, etc.), il vaut mieux utiliser la locution « au minimum », qui signifie au plus bas degré. L’expression (réduire ses déplacements) « le plus possible » est aussi acceptable. Au pluriel, les mots « minimum » et « maximum » peuvent s’écrire « minima » et « maxima ». On préférera cependant utiliser le pluriel « régulier » de ces mots : minimums et maximums.