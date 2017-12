«Ça devient très frustrant»-Jonathan Drouin

Jonathan Drouin n’a pas touché la cible à ses huit dernières rencontres. Au cours de cette période, le numéro 92 a obtenu une seule petite passe. À l’image de son équipe, Drouin traverse une période sombre sur le plan offensif.

«Oui, ça devient très frustrant. Depuis le match à Edmonton, nous marquons juste un but par rencontre. Nous travaillons et nous cherchons des solutions, mais ça devient frustrant.»–Jonathan Drouin

Carey Price a limité les dégâts en bloquant 31 des 34 tirs du Ligthning. Il a été sans l’ombre d’un doute le meilleur joueur des siens.

« J’aurais aimé réussir le gros arrêt, celui qui fait la différence dans un match. J’aurais souhaité bloquer le tir de Stamkos en fin de deuxième période. Le Lightning est une équipe patiente avec la rondelle et on dirait qu’ils savent toujours où ils sont sur la patinoire. Comme gardien, tu dois être très alerte quand tu joues contre une telle équipe.»–Carey Price

Claude Julien a expliqué ce revers par un manque de discipline.

«Tu ne peux pas donner à une équipe comme Tampa six occasions en supériorité numérique et espérer de gagner le match. Ils sont au sommet de la LNH en avantage numérique. À cinq contre cinq, nous avons tenu notre bout et nous étions compétitifs. C’est important de rester disciplinés. Ils ont tellement de bons marqueurs que tu sais que les punitions finiront par te hanter.»–Claude Julien