Québec s’offre comme plan de rechange pour les fêtards d’Ottawa qui se retrouvent le bec à l’eau, alors que les festivités extérieures du 31 décembre sont annulées, en raison des conditions météo.

« C’est plate pour eux autres, ils ont juste à venir à Québec, ils vont avoir du fun ! » lance d’emblée le directeur d’Action promotion Grande Allée, derrière les festivités du jour de l’An.

Même si les températures ressenties frôleront les -30 °C le soir du 31 décembre, M. Verreault affirme qu’aucune modification ou annulation d’activité n’est prévue.

« Pour l’instant, tout fonctionne et tout continue. Nos artistes répètent, nos DJ’s commencent à arriver demain [le 30 décembre]. Il y a un spectacle le 31 sur la Grande Allée et il va y avoir du monde, ce sera full ! » lance celui qui travaille à l’extérieur depuis plusieurs jours. « Je ne nie pas qu’il a fait froid. Nous sommes à Québec et c’est l’hiver », ajoute-t-il.

« Les gens s’habillent maintenant, ils sont équipés. Ce soir, il y a du monde sur la terrasse, dans la tyrolienne et même dans la grande roue », a-t-il affirmé vendredi, alors qu’il coordonnait les derniers détails en vue du rassemblement, qui attirera des milliers de personnes malgré la température, estime-t-il.

« Ça ne nous fait pas peur »

Selon M. Verreault, les artisans de la ville de Québec sont habitués de travailler dans de telles conditions. « Ça ne nous fait pas peur », indique-t-il. « C’est notre neuvième année. Les gens avec qui on travaille, ce sont des gens qui travaillent aussi au Carnaval ou au Red Bull Crashed Ice, ils sont équipés pour travailler dehors. Ils n’ont peut-être pas cette expertise-là ? Je ne sais pas », affirme le grand manitou de la fête du Nouvel An à Québec.

Plusieurs activités sont au programme dès 13 h, jusqu’au 31 décembre, dont musique traditionnelle, grande roue, manège et tyrolienne, pour ne nommer que ceux-là. Des feux d’artifice sont aussi prévus pour minuit, le 31 décembre.