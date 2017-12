Cette Tucker ayant appartenu à M. Tucker pourrait désormais être à vous

Ce n’est pas tous les jours que s’offre à nous la possibilité d’acquérir une voiture ayant appartenu au fondateur de la marque. Et encore moins lorsque ce constructeur n’a assemblé 51 voitures.

En janvier prochain, RM Sotheby’s procèdera à l’enchère de cette voiture exceptionnelle qui est présentée comme étant l’ancienne voiture personelle de Preston Tucker lui-même.

Sur les 51 construites, il s’agit de la 29e. On peut notamment la voir dans le film promotionnel Tucker: The Man and the Car. Elle fait aussi partie des quelques exemplaires qui ont été mis à l’essai sur la piste Indianapolis Motor Speedway.

Tucker 48 1948 RM Sotheby's

M. Tucker l’a conservée jusqu’en 1955 avant de la vendre à Winthrop Rockefeller qui était alors gouverneur de l’Arkansas. Le motif de la vente n’est toutefois pas évoqué.

Elle est par la suite passée entre les mains de quelques collectionneurs. Heureusement, on n’a jamais perdu sa trace, ce qui a permis à Jay Follis de produire l’historique complet de la voiture.

À ce jour, l’odomètre n’affiche que 19 199 miles, soit environ 30 900 kilomètres.

Tucker 48 1948 RM Sotheby's

La Tucker est une voiture révolutionnaire qui a connu une histoire comme aucun autre. Ce faisant, elle jouit aujourd’hui d’une valeur très élevée. On estime que le prix final de vente oscillera entre 1 570 000 et 1 880 000 $ CAN.

Fait à noter, elle a également joué un petit rôle dans le film Tucker: The Man and His Dream a réalisé par Francis Ford Coppola. Si vous n’avez jamais visionné cette œuvre, empressez-vous de le faire.

