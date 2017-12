Coupable de violence conjugale, il poursuit un internaute pour ses propos sur Facebook

Un Lévisien qui cumule les infractions de violence envers les femmes attaque en justice un internaute qui l'a dépeint sur les réseaux sociaux comme un individu qui violente les femmes.

Le 27 septembre dernier, Steve Genest, 44 ans, était accusé de voies de fait et de harcèlement pour des gestes qui auraient été commis un mois auparavant.

Après avoir passé près de deux semaines en détention, Genest a été remis en liberté moyennant un engagement sans dépôt de 1000 $ et une tierce personne s’est aussi portée garante, sous signature, pour une somme de 5000 $.

Quelques jours plus tard, Alain Bédard, un homme habitant à Château-Richer, publiait sur sa page Facebook une mise en garde concernant Genest.

On pouvait notamment y lire que Genest venait d’être remis en liberté « sous caution pour bris de condition et voies de fait. Violence envers les femmes, il vient de faire une 7e victime ».

Or, ces propos et la photo de Genest publiée sur les réseaux sociaux ne lui ont pas plu et il poursuit l’auteur de la publication pour un montant de 27 500 $.

« Informations mensongères »

Selon la demande introductive d’instance, dont Le Journal a obtenu copie, Bédard a « utilisé sans droit la photographie » de Genest et il « a colporté des informations mensongères » à son endroit dans le but « de nuire au demandeur ».

Selon le document de Cour, « les publications ont été partagées plusieurs milliers de fois, un nombre important de personnes a été exposé aux commentaires illégaux, augmentant d’autant la gravité de l’infraction commise », est-il écrit.

Une situation qui a causé un préjudice important à Genest, en ce que « sa réputation a été ternie dans son milieu de vie et après du public ». Le demandeur dit également avoir subi des pertes pécuniaires à la suite de la publication.

Passé judiciaire

En mars 2016, alors que Steve Genest était accusé de violence conjugale et que les avocats avaient suggéré une peine de sept mois d’emprisonnement, la juge Marie-Claude Gilbert avait choisi de prendre le tout en délibéré.

Soulignant « l’expérience » des deux avocats au dossier, la présidente du tribunal avait mentionné que ce qui l’irritait particulièrement dans le cas de Steve Genest, c’est qu’il n’en était pas « à sa première victime » et que dans ce type de dossier, la dénonciation et la dissuasion se devaient de primer.

« Il en est à sa cinquième victime en matière de violence conjugale. Il a déjà fait une thérapie et on lui a déjà donné une dernière chance. J’ai l’impression que si la peine n’est pas assez sévère, il va faire son temps, retrouver sa liberté, se faire une autre conjointe et recommencer », avait-elle dit pendant que Genest, détenu, la regardait d’un air penaud.

Invité à se faire entendre, Genest avait alors spécifié qu’il avait « déjà fait d’autres victimes » et qu’il en était « conscient ».

En fin de compte, la juge l’avait condamné, un mois plus tard, à la peine suggérée.

La publication Facebook au cœur du litige

« Bon plusieurs d'entre vous connaissez cet individu. Il est de la Rive-Sud, mais se tient dans les bars de Québec, car trop connu là-bas. Son nom Steve Genest. Il vient d’être libéré sous caution pour bris de condition et voies de fait. Violence envers les femmes. Il vient de faire une 7e victime. Bien entendu elle a très peur et certains d’entre vous la connaissez. Il n’a pas le droit de consommer alcool ou autre et se trouver dans un bar. Vous le voyez, vous appelez la police et il sera à nouveau derrière les barreaux en attente de son procès. Et par le fait même, vous aiderez à protéger ses deux dernières victimes. Gênez-vous pas pour le barrer partout et avertir vos amies de fille du danger. »