BLANCHET, Irène (Giroux)



À Montréal, le vendredi 22 décembre 2017 est décédée paisiblement à l'âge de 96 ans, Irène Blanchet épouse de feu J. Wilfrid Giroux.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Bernard (Marjolaine Martin), Johanne (Jean-Paul Caron) et France(Sid Ahmed Soussi), ses petits-enfants, Dominique, Maryse, Yasmina et Saïd, son arrière-petit-fils Hubert, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le jeudi 4 janvier 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le vendredi dès 9h.Les funérailles seront célébrées ce même jour à 10h en la chapelle du complexe.Des dons en sa mémoire à l'Oeuvre du Cardinal Léger seraient appréciés.