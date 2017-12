Différence fondamentale entre l’homme et la femme

Dans une de vos rubriques, le titre d’une lettre a attiré mon attention. Il s’agit de « La vie de couple n’est pas toujours rose » dans laquelle une femme faisait état du silence têtu de son mari quand elle voulait aborder certains aspects de leur vie commune qui la dérangeaient.

Elle faisait une affirmation qui m’a fait sourciller et j’aimerais que vous élaboriez sur le sujet. « Je suis bien consciente que les hommes ont été éduqué de manière à ne pas agir avec les femmes comme ils le feraient avec un homme. À savoir que lorsqu’ils subissent une agression de la part d’un semblable, ils répondent par l’agression. Mais que vu l’absence de contact des hommes avec leurs émotions, ils demeurent figés quand ils ont à faire face à l’adversité venant de leur compagne. De là leur absence de parole. »

Ce qui revient à dire selon moi, que lorsqu’un homme est attaqué par sa femme, il se retrouve désarmé. Son instinct de guerrier fige net. Et je suis d’accord avec ça. Mais je trouve que pour le reste, cette femme généralise trop. Car si je suis son raisonnement, je devrais avoir plusieurs meurtres à mon actif. Ce qui n’est pas du tout le cas.

Dans mes rapports homme/homme, il m’est arrivé un nombre incalculable de fois de faire marche arrière pour éviter une tuerie. Trop d’agressions surviennent dans une vie d’homme pour toujours y répondre par l’agression comme cette personne le laissait supposer. Même chose pour l’affront comme on dit. Dans un bar par exemple, ce n’est pas la place pour répliquer. Ça ne servirait qu’à gâcher la soirée à faire couler le sang et à abimer de beaux habits. Personnellement je préfère attendre le moment propice pour la revanche. Comme vous voyez, il ne faut jamais généraliser comme le font souvent les femmes dans leurs descriptions des hommes, et ça, j’aurais apprécié que vous le souligniez à cette personne.

G.M.

Je vous avoue sincèrement que je n’ai pas vu la nécessité de le faire étant donné que l’essentiel du propos tenait dans la difficulté qu’ont les hommes d’avoir des discussions sur leur intimité de couple avec leur compagne. J’aurais apprécié que vous me donniez votre opinion là-dessus pour, peut-être apprendre qu’en cette matière non plus, les hommes ne sont pas égaux, et que certains sont de nos jours plus en contact avec leurs émotions. Mais ce sera pour la prochaine fois.