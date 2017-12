BELLEFLEUR, Denise

(née Boiteau)



À la résidence Ste-Dorothée, le 25 décembre 2017, à l’âge de 88 ans, est décédée Mme Denise Boiteau épouse de feu M Rolland Bellefleur. Elle laisse dans le deuil ses enfants Lise (Michel), France (Robert), Alain (Myrna), Linda et Martine (Robert), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:Le samedi 30 décembre 2017 dès 13h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée ce 16h30 au salon même.