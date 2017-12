EgyptAir confirme l'achat de 24 avions CS300

Bombardier a conclu une année mouvementée sur une bonne note, vendredi, en annonçant que l'avionneur EgyptAir achètera bel et bien 24 avions de la C Series.

En novembre dernier, EgyptAir avait signé une lettre d'entente portant sur l'achat de 12 avions CS300, avec des droits d'achat sur 12 appareils supplémentaires. L'avionneur va finalement se porter acquéreur des 24 avions.

Au prix catalogue, la transaction s'élèverait à près de 2,2 milliards $.

«Le profil de rentabilité unique du CS300 nous permettra d'ouvrir de nouvelles routes et s'intégrera parfaitement à notre stratégie de croissance», a expliqué le président et chef de la direction d'Egyptair, Safwat Musallam, dans un communiqué.

De son côté, Fred Cromer, président de la division Bombardier Avions commerciaux, a estimé que la décision d'Egyptair de se porter acquéreuse des CS300 témoigne de la grande valeur de ces appareils. «Accueillir EgyptAir au sein de la famille des opérateurs C Series est un autre moment important pour Bombardier», a-t-il ajouté par communiqué.

La vente des avions à EgyptAir, annoncée le 14 novembre en marge du Salon aéronautique de Dubaï, représentait une deuxième transaction pour Bombardier après que l'entreprise eut cédé le contrôle du programme C Series à Airbus à la mi-octobre.

Avant novembre, Bombardier n'avait pas vendu un seul appareil de la C Series en un an et demi.