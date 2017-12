Est-ce qu'on peut prédire votre année 2018 avec une question?

Quiz

Trouver l'amour

Devenir riche

Être en forme

Changer de job

Devenir végane

Trouver Dieu

En 2018, préparez-vous à ce que chéri(e) pop the question ! Depuis longtemps, vous caressez le rêve de vous fiancer à votre douce moitié et cette année, ce sera chose faite! Oh, mais pas n'importe comment! Votre futur(e) fiancé(e) cherchera à vous impressionner par tous les moyens et optera pour le grand jeu. Une demande à l'aéroport ou sur le top du Mont-Royal peut-être?! Qui sait!

Votre petit cochon se remplira en 2018 et vous toucherez une grosse somme d'argent! Félicitations, c'est probablement la prédiction que tout le monde voudrait. Courez vite vous achetez un billet Célébration, on ne sait jamais! En espérant que ce ne soit pas en touchant un héritage... Ce serait quand même triste!

En 2018, vous reprendrez le contrôle de votre mind, body and soul, comme dirait Alexandra d'OD. Vous arrêterez de vous trouver des excuses et serez nettement plus en forme dès l'arrivée de l'été. Vous songerez à vous entrainer pour le marathon d'Ottawa et serez 6 jours par semaine au gym. Vous aurez difficilement une vie sociale, mais aurez des cuisses d'enfer. Bravo.

Cette année, vous voudrez changer d'air et faire avancer votre carrière. On voit dans nos cartes qu'un changement d'emploi se fait sentir! Chose certaine: le vent va tourner et vous serez reconnu pour votre plein potentiel. Vous qui étiez tanné de chialer, ce sera chose du passé!

Gros changement pour vous cette année au niveau de l'alimentation. Vous regarderez le documentaire What The Health sur Netflix et votre vie en sera à jamais changée. Vous opterez pour le véganisme et deviendrez activiste afin de promouvoir les droits et sentiments des animaux.

En 2018, vous ouvrirez votre 3e oeil et connecterez avec votre côté spirituel. Vous croirez de plus en plus en une puissance supérieure et voudrez vous repentir de vos péchés. Déçu(e) de ne pas trouver l'amour, vous ferez voeu de silence et vous vous exilerez dans un monastère. Bonne année!

